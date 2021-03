Promis in Meerbusch : Warum Verona Pooths Sohn sonntags Ställe ausmistet

Büderich Moderatorin Verona Pooth und ihr 17-jähriger Sohn erzählen im Podcast über ihren Familienalltag. Sie wollen die Arche mit einer Spende unterstützen.

Der 17-Jährige war von der Polizei zu 15 Sozialstunden verdonnert worden, weil er vor dem Haus der Familie auf einer frisierten Vespa erwischt worden war. Die Sozialstunden leistete er nun bei der Tierfarm ab. 7.30 Uhr schwinge er sich sonntags auf das Rad, um in anderthalb Stunden vier verschiedene Ställe auszumisten. Bei den Bergziegen müsse man sich vor Rosie in Acht nehmen, weiß Diego inzwischen. Die kleine Bergziege springt gerne mal an ihm hoch und rammt ihre Hörner gegen die Tür. Beim Futter für die drei Hasen wunderte er sich, wieso er gleich mit einem großen Waschkorb Salat anrücken sollte. Bis er die Deutschen Riesen sah, für die diese Portionen ein Klacks sind. Und er berichtet auch von dem traurigen Anblick verletzter Hühner, die aus einer aufgelösten Legebatterie stammten und bei der Arche aufgenommen wurden. Einige mussten Jacken tragen, damit sie sich nicht weiter selbst verletzen. Mutter und Sohn sind sich einig, dass man deshalb beim Einkaufen auf Bio-Produkte achten sollte. Und sie kündigen eine Familien-Spende für die Arche an.