Wohnen in Meerbusch Warum das Flachdach auf dem Vormarsch ist

Welche Dachform ein Wohnhaus hat, ist in Meerbusch seit einigen Jahren ein wichtiges Thema. Ein Grund dafür ist, dass Bauherren beim Kauf von Grundstücken immer öfter das bestehende Einfamilienhaus abreißen und dann an die Stelle ein Haus setzen, das größer und moderner ist und oft ein Flachdach hat. Wenn dieser Neubau dann inmitten von Einfamilienhäusern mit Satteldach steht, kommt das für manche Anwohner und manche Lokalpolitiker einem Affront gleich. Sie sehen die harmonische Gestaltung der Siedlung gestört, das Wort vom „Wildwuchs“ wird in dem Zusammenhang gerne genannt.