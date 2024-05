Umwelt in Meerbusch Naturphänomen im Meerbuscher Wald

Noch immer dringt an vielen Stellen in Meerbusch das Grundwasser an die Oberfläche, Wiesen und Wälder stehen seit Wochen unter Wasser. „Eigentlich ist das ein typisches Phänomen für diese Region“, sagt Lukas Lenneps-von Hagen, der als Förster beim Landesbetrieb Wald und Holz auch für Meerbuschs Wälder zuständig ist. „Aber in jüngerer Zeit sind solche Überschwemmungen so selten geworden, dass das, was wir im Moment sehen, auch für Alteingesessene ein besonderes Ereignis ist.“