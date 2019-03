Landwirte stehen bereit : Bald gibt es wieder Meerbuscher Spargel

Bald ragt er auch aus den Meerbuscher Böden: der erste Spargel 2019. . Foto: dpa/Fabian Sommer

Noch steht nicht fest, wann die ersten Stangen Spargel gestochen werden können. Aber: Je wärmer es wird, desto größer ist die Chance. Dann darf bis zum 24. Juni geerntet werden.

Von Monika Götz

Die Woche vor Ostern ist der letzte angepeilte Zeitpunkt, an dem die Spargelbauern mit dem Start der Saison rechnen. „Aber da steckt man nicht drin“, ist die Meinung der Landwirte, die das edle und begehrte Gemüse anbauen. In Meerbusch ist das unter anderem der Frenkenhof am Görgesheideweg in Osterath. „Wir haben alles vorbereitet, Tüten und Schäler liegen bereit und die Schälmaschine ist frisch gewartet“, erklärt Renate Frenken die bereits abgeschlossenen Vorbereitungen.

Kühles Wetter ist nicht so günstig für den Wuchs des Spargels, je wärmer aber die Sonnenstrahlen sind, desto mehr fördern sie das Wachstum der Stangen auch unter der Folie. „Die Temperatur sollte nachts um zehn Grad betragen und tagsüber 15 bis 20 Grad. Das ist ideal für den Spargel“, sagt Markus Frenken. Die Landwirte – sie bewirtschaften den Hof in vierter Generation - meinen, dass es bereits um den 10. April herum so weit sein könnte, dass die ersten Stangen geerntet werden können. Dann hoffen sie auf genug Erntehelfer und auch Personal zum Verkauf im Hofladen: „Es wird immer schwieriger, Hilfe zu bekommen. Die Bürokratie erschwert vieles.“

Auch Markus Frenken wartet auf die ersten Stangen. Foto: Dackweiler, Ulli (ud)

Wie die Spargelernte ausfallen wird, ist nicht klar. Die Trockenheit im vergangenen Jahr könnte sich negativ auswirken: „Von der Art, wie der Spargel ‚auswächst‘ hängt die Qualität der nächsten Ernte ab.“ Dieses ‚Auswachsen‘ geschieht ab Ende der Spargelsaison am 24. Juni. Die sich dann noch auf dem Feld befindenden restlichen Spargeltriebe sollen ‚auswachsen‘. Dabei entwickeln sie sich zu Stauden, die irgendwann entfernt werden. Der im Boden bleibende Spargelstock geht bis zum nächsten Frühjahr in den Winterschlaf. Und daraus sollen die Stangen in den nächsten Wochen erwachen.

Margret und Andreas Hoppe bauen auf den Bacher-Feldern an. Foto: RP/Hans-Jürgen Bauer