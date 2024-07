Energiemanagement in Meerbusch Stadt wartet auf Zusage für Fördergelder

Dass es bisher keine Antwort gibt, liegt daran, dass das Förderprogramm Anfang des Jahres kurzfristig gestoppt wurde. Allerdings geht die Stadt von einer „positiven Rückmeldung innerhalb der nächsten Wochen“ aus, wie es in einer Vorlage des Stadtrats heißt. Dieser hatte vor der Sommerpause am Antrag nochmals nachgeschärft: In der ursprünglichen Variante fehlte unter anderem eine Aussage über den kontinuierlichen Betrieb des EMS – und das Fehlen dieser Angabe hätte womöglich eine Ablehnung des Antrags zur Folge gehabt.