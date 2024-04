Natur in Meerbusch Wald im Herrenbusch unter Wasser

Lukas Lenneps-von Hagen, der als Förster von Wald und Holz NRW auch für die Meerbuscher Wälder zuständig ist, kennt die Lage. „Eine Überschwemmung kommt in diesem Gebiet immer mal wieder vor, aber diesmal erleben wir ein extremes Ausmaß“, so Lenneps-von Hagen. In den vergangenen Monaten haben es nach längerer Trockenheit viel Regen gegeben, das Grundwasser ist in der Region gestiegen. Normalerweise liegt das Grundwasser in rund 40 Zentimeter tiefe, jetzt jedoch merklich höher. In besonders tief gelegenen Bereichen drückt es durch den Boden an die Oberfläche. „Die Gewässer, die wir jetzt sehen, haben sich in Senken gebildet. Von diesen Senken sieht man im trockenen Zustand nicht viel, aber ein Meter Höhenunterschied kann hier schon ausreichen“, erklärt Lenneps-von Hagen. An anderen Stellen im Wald gibt es wasserundurchlässige, sogenannte Stauschichten, dort steht aktuell kein Wasser an der Oberfläche. Dass es in diesem Bereich südlich von Ossum immer einen hohen Grundwasserstand gibt, bestätigt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes NRW, Lanuv genannt. Der Wald an dieser Stelle ist ein typischer Bruchwald, der auf feuchten Standorten wächst.