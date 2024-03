Demokratie in Meerbusch Wahlhelfer für die Europawahl 2024 gesucht

Die Zahl der Unterstützer sei allerdings in den vergangenen Jahren rückläufig. Daher appelliert die Verwaltung an engagierte Meerbuscher, die sich am Wahltag einbringen möchten. Melden können sich Interessenten direkt beim Wahlamt der Stadt Meerbusch. Dieses ist zu erreichen unter der Telefonnummer 02159 916111 und per E-Mail an wahlamt@meerbusch.de. Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Stadt Meerbusch unter www.meerbusch.de/service-und-politik/europawahl-2024.html.