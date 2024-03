Mobilität in Meerbusch VRR bewertet Osterather Bahnhof als „entwicklungsbedürftig“

„Entwicklungsbedürftig“ ist Meerbuschs einziger Haltepunkt für den Regional- und Fernverkehr laut dem aktuellen Stationsbericht des VRR. Der Verkehrsverbund hat in den vergangenen Monaten seine fast 300 Bahnhöfe einzeln getestet und bewertet. Das System: Jeder Bahnhof startet mit einer Qualität von 100 Prozent, für Mängel gibt es entsprechende Abzüge. Für Graffiti werden je nach Grad der Verschmutzung beispielsweise 2,5 bis im schlimmsten Fall 10 Prozent von dieser Bewertung abgezogen, für einen beschädigten oder nicht aktuellen Fahrplanaushang etwa 17,5 Prozent. Aus all diesen Testkriterien ergibt sich schließlich ein Testergebnis in drei Kategorien: Aufenthaltsqualität, Fahrgastinformation und Barrierefreiheit. Diese wird vereinfacht mit farblichen Smileys angegeben – vom bestmöglichen Ergebnis in Blau bis zu dringendem Handlungsbedarf in Rot.