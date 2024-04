Vortrag in Meerbusch Die Geschichte der evangelischen Gemeinde in Osterath

Zu einem Zeitpunkt, an dem die Evangelische Kirchengemeinde Osterath mit der Evangelischen Kirchengemeinde Büderich eine Fusion eingegangen ist, geht der Blick weit zurück auf „kleine Anfänge“. Die Geschichte dazu weiß Professor Norbert Schöndeling, in Meerbusch in Sachen Denkmalschutz bekannt. „Aber ich beschäftige mich auch seit Jahrzehnten mit der Meerbuscher Geschichte. Und darum geht es heute“, erklärt der Professor, der am heutigen Freitag, 19. April, im Rahmen der Freitagsreihe „Horizonte Osterath“ in der evangelischen Kirche Osterath einen Vortrag hält.