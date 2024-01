Gesundheit in Meerbusch Vorträge zum Vorhofflimmern bei der Herzaktionswoche

In den Vorträgen an dem Abend stellen vier Spezialisten das Thema Vorhofflimmern umfassend dar. Was ist Vorhofflimmern? Wie lässt es sich diagnostizieren, und welche Störungen kann es auslösen? Ein mögliche Folge ist der so genannte plötzliche Herztod, bei dem das Herz unerwartet aufhört zu schlagen. Andere Begriffe dafür sind Herz-Kreislauf-Stillstand, plötzliches Herzversagen oder Sekundentod. Die Herzexperten informieren außerdem über die Behandlungsmöglichkeiten mit Medikamenten bis hin zur Verödung, der Katheterablation.