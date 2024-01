Verkehrsprojekt in Meerbusch Vorarbeiten am Osterather Bahnübergang haben begonnen

Für die Osterather bedeuten diese Arbeiten zwar einen Umweg, wenn sie über die Gleise in die andere Ortshälfte wollen, aber auch, dass der Bau der Unterführung endlich in Sicht ist. Bereits seit Jahren wünschen sich die Bürger hier eine Lösung der Verkehrssituation. Denn Osterath wird von der viel befahrenen Bahntrasse durchschnitten, bei Zugdurchfahrten müssen die Fahrzeuge an den Schranken warten, was gerade in den Stoßzeiten zu Staus führt.