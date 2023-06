Veranstaltungen in Meerbusch TSV lädt zu zwei Konzerten und Volkslauf ein

Los geht es am Freitag, 18. August, um 19 Uhr. Die Cover-Band „Mammaplatzda“, die sich überwiegend aus Meerbuschern zusammensetzt, werden auf dem Alten Schulhof in Lank Hits der 70er, 80er, 90er und der aktuellen Charts spielen. Der Eintritt beträgt 15 Euro, die Bewirtung übernimmt der TSV selbst. „Mit diesem zusätzlichen Konzert möchten wir vor allem auch die jüngere Generation ansprechen“, so Dieter Schmitz.