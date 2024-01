Bildung in Meerbusch Das sind die neuen Kurse der VHS

Neben einem deutlich aufgestockten Sprachenprogramm (auch am Wochenende und in den Ferien) setzen sich viele Kulturveranstaltungen mit den Ländern unseres Kontinents auseinander, hier wird das Thema Europa wieder aufgegriffen. Hinzu kommen literarische und kulinarische Verlockungen wie „Crime Sunday Afternoon“ zu Agatha Christie’s „Tod auf dem Nil“ (10. März), eine „Exotische Curry Night with Tam“ (15.März, 19. April), ein „British Breakfast Morning“ (20. April) oder ein „Französischer Salon“ mit Annette Leu (17. August). Die Sängerin leitet in den Oster- und Sommerferien auch die Kurse „Mélodies de France – Französische Chansons gemeinsam singen“.