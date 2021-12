Freizeit in Meerbusch : Virtuelle Laufserie geht in die zweite Runde

Meerbusch Nach dem großen Erfolg bei der Erstauflage hat sich der TC Strümp dazu entschieden, die virtuelle Laufserie für den guten Zweck gemeinsam mit vier weiteren Vereinen erneut zu veranstalten.

Nun gehen die „Virtual Rundays“ in die zweite Runde: In den ersten drei Monaten des kommenden Jahres können alle Meerbuscher wieder gemeinsam gegen den inneren Schweinehund ankämpfen und dem Corona-Blues die kalte Schulter zeigen. „Es hat uns im Vorjahr so viel Freude bereitet, dass es keine Frage war, dass wir das Ganze wiederholen“, sagt Philipp Blumentrath, erster Vorsitzende des TC Strümp. Er fungiert gemeinsam mit Antje Schwarzburger, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Meerbusch hilft“, als Hauptorganisator. Aber auch Verantwortliche des FC Adler Nierst, der Osterather TV, der SSV Strümp und des TSV Meerbusch sind wieder mit im Boot. „Es wäre schön, wenn wir noch mehr Leute begeistern und die Teilnehmerzahl der ersten Auflage knacken könnten“, sagt Schwarzburger. Da die Pandemie-Lage für die kommende Zeit schwierig einschätzbar ist, haben sich die Veranstalter dazu entschieden, den Lauf wieder komplett virtuell durchzuführen. „Da so keine größeren Menschengruppen zusammenkommen, ist alles corona-konform“, betont Blumentrath.