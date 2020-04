Corona : Vierte Klassen starten am Donnerstag

Büderich Mit genügend Vorbereitungszeit hat die Adam Riese Schule Vorkehrungen für das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln getroffen. Mit einer Schwimmnudel wird demonstriert wie viel 1,50 Meter sind.

Am kommenden Donnerstag starten die Viertklässler wieder mit Unterricht in den Meerbuscher Grundschulen. An Vorbereitungszeit dürfte es nun nicht fehlen, denn die Schulleitungen hatten sich bereits auf einen Start am Montag vorbereitet. In der Adam-Riese-Schule steht das Kollegium mit 13 Lehrern zur Verfügung, um die 80 Viertklässler in sechs Gruppen zu unterrichten. „Das reicht so gerade für einen Jahrgang“, sagt Schulleiter Marc Adams. Denn hinzu kommt noch die Notbetreuung von etwa derzeit bis zu 15 Kindern der Klassen eins bis drei.

Die erste Gruppe startet um 8.10 Uhr, die anderen bis 9 Uhr zeitlich versetzt, so dass die Kinder auch zu unterschiedlichen Zeiten in die Pause gehen. Eingang und Ausgang wurden getrennt, die Laufwege in eine Richtung bestimmt. Die Schüler lernen vier Stunden am Tag. Der Schwerpunkt liegt auf den Fächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht. In den Gruppen, sitzen zwischen zwölf und 14 Schüler in einem Raum an einzelnen Tischen mit genügend Abstand. Normalerweise schauen die Lehrer bei Fragen den Schülern über die Schulter, um ins Heft zu gucken. Dafür gibt es nun einen Extra-Tisch. Dort legen die Schüler ihr Heft ab und treten zurück, so dass der Lehrer hineinschauen kann. Wichtig in der Frühstückspause: Bevor die Kinder ihr Essen auspacken, müssen sie die Hände waschen. „Wir haben Waschbecken in den Räumen, Seife und Papierhandtücher und sind gut aufgestellt“, sagt Adams.