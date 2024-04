Kirschblütenfest 2024 Japanisches Flair im Meerbad-Park

Und so waren die beiden Frauen auch ein beliebtes Fotomotiv bei dem Fest. Schon lange sind Jaira und Lizzy Japan-Fans. „Ich bin in Düsseldorf-Niederkassel und der japanischen Community dort aufgewachsen“, erzählte Lizzy. Jaira war für zwei Wochen für einen Schüleraustausch in Japan und hat sich dort ihren ersten Kimono gekauft. „Es gibt viele Dinge, die ich an Japan schön finde. Es gibt aber auch Punkte, wie die Stellung der Frauen in Japan, die mir nicht gefallen. Da bin ich froh, dass ich in Deutschland lebe“, sagte Jaira kritisch.