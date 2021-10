Sport in Meerbusch : Vier Vereine fördern Tischtennis-Talente gemeinsam

Junge Talente von vier Meerbuscher Vereinen trainieren künftig häufiger gemeinsam. Foto: RP/Christoph Baumeister

Meerbusch Um mehr lokale Tischtennis-Talente zu entwickeln, bieten vier Meerbuscher Vereine ab sofort gemeinsam ein Stützpunkttraining an. Am 31. Oktober steigen darüber hinaus in Büderich die Minimeisterschaften für Beginner.