Meerbusch : Viele Meerbuscher leihen sich online Lesestoff aus

Meerbusch Im März haben zahlreiche Bürger zum ersten Mal die Onleihe genutzt. Gegenüber dem Vorjahr stiegen im vergangenen Monat die Nutzerzahlen um mehr als 50 Prozent.

(RP) Da die Stadtbibliothek Meerbusch in ihrer „Onleihe“ viele digitale Medien in ihrem Bestand hat, die bequem von zuhause ausgeliehen werden können, haben ihre Leser auch in Zeiten des Corona-Virus Zugriff auf E-Books, Hörspiele und digitale Zeitungen und Zeitschriften. Im März, in dem die Stadtbibliothek, wie viele andere öffentliche Einrichtungen auch, die Hälfte des Monats schließen musste, haben viele Nutzer diese Angebote verstärkt nachgefragt. Zwar hat das Stadtbücherei-Team um Heike Gennermann in den vergangenen Jahren einen fortlaufenden Anstieg bei der Nachfrage nach E-Medien erlebt. Für Zeiten, in denen Menschen nach Alternativen zur klassischen Medienausleihe suchen, gilt das noch einmal ganz besonders.