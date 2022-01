„Jugend musiziert“ : Erfolg für Meerbuscher Musikschüler

Die Städtische Musikschule ist beliebt – das zeigt sich auch jedes Jahr beim Schnuppertag für Kinder. Foto: Endermann, Andreas (end)

Meerbusch Zahlreiche erste und zweite Plätze hat es für die jungen Musiker der Städtischen Musikschule beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ gegeben. Diesmal hatten die Meerbuscher Musiker ein Heimspiel in Strümp.

(RP) Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ war in diesem Jahr ein echtes Heimspiel für die jungen Musikerinnen und Musiker der Städtischen Musikschule Meerbusch. Die Wertungsspiele fanden in diesem Jahr im Städtischen Meerbusch-Gymnasium sowie im Musikschulgebäude in Strümp statt. Und die Meerbuscher Musiker konnten mit zahlreichen ersten und zweiten Plätzen überzeugen.

Auch einige Tickets für die Qualifikation zum Landeswettbewerb in Detmold konnten in Strümp gelöst werden. Mit jeweils 24 Punkten und dem ersten Platz qualifizierten sich diese Musiker in der Kategorie „Duo und ein Blechblasinstrument“: Shikang Gu (Klavier) und Wassiliy Spririn (Horn), Marlene Nola Hoffmann (Klavier) und Nils Bührmann (Euphonium), Shiyan Gu (Klavier) und Anton Rütten (Trompete) sowie Wiljo Elija Pfeiffer (Klavier) und Finley Münker (Trompete). Sie alle gehören der Klasse von Peter Koch an.

Auch die beiden Streichersolisten Lise und Claire Jordan (Violoncello) aus der Klasse von Dan Zemlicka sicherten sich mit jeweils 23 Punkten und einem ersten Preis die Teilnahme am diesjährigen Landeswettbewerb, der in diesem Jahr vom 17. bis 22. März (Donnerstag bis Dienstag) stattfindet.

Generell gab es viel Anlass zur Freude bei den Meerbuscher Streichersolisten. So erhielt Dominik Michael (Violoncello) 25 Punkte. Ebenfalls am Violoncello überzeugte Selma Multhauf mit 22 Punkten. Für beide bedeutete dies ein erster Platz. Jeweils an der Violine waren zudem Baoni Li (24 Punkte), Elisabeth Enckelmann, Maria Christina Scharmer und Sophie Elisabeth Walter (jeweils 21 Punkte) siegreich. Auch sie ergatterten einen ersten Platz.

Mit 23 Punkten und ebenfalls einem ersten Platz überzeugte zudem Ada Zdan als Klavierbegleitung der Streicher sowie das Duo Laura Zimmer (Klavier) und Valeria Rütten (Tuba). In der Rubrik „Klavier-Kammermusik“ sicherten sich Alexander Philipp Haosen Wei am Klavier, Baoni Li an der Violine und Stina Pütz am Violoncello mit 24 Punkten einen Platz auf dem Siegertreppchen. Über gute Bewertungen können sich auch Oskar Liu und Jule Schoch an der Violine freuen. Die Juroren belohnten die beiden jungen Musiker mit 20 Punkten und einem zweiten Platz.

Die guten Ergebnisse sind gleichzeitig ein Gütesiegel für die gesamte Schule. Entsprechend ist Musikschulleiterin Anne Burbulla hoch zufrieden mit den erneut sehr guten Resultaten ihrer Schülerinnen und Schüler, aber auch mit der guten Organisation vor Ort. So hatte in diesem Jahr ihr Stellvertreter Michael Krones den Vorsitz des Regionalausschusses „Jugend musiziert“ inne. „Ich bin meinem Musikschulteam dankbar für den reibungslosen Ablauf und die angenehme Atmosphäre, die für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschaffen wurde“, sagt Anne Burbulla. „Leider musste das sonst übliche Preisträgerkonzert aufgrund der aktuell besonders angespannten pandemischen Lage abgesagt werden“, so Burbulla weiter. Die Urkunden werden daher allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern per Post zugeschickt.

