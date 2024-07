Kultur in Meerbusch So läuft das Kooperationsprojekt von VHS und Meerbuscher Kulturkreis

Dass die Volkshochschule Meerbusch und der Meerbuscher Kulturkreis (MKK) in einzelnen Aktionen kooperieren, ist nichts Neues. Der MKK leistete zum Beispiel bei Projekten wie dem „Meer-Blatt“ oder Stipendien für die VHS-Sommerakademie finanzielle Unterstützung. Jetzt haben die beiden Institutionen erstmals auch einen gemeinsamen Kurs angeboten. Eine Schreibreise führte ins niedersächsische Künstlerdorf Worpswede. In einem Vortrag am 30. Juli berichten Kursleiterinnen Gisela Saßmannshausen und Renate Winkler-Kalbas sowie die Kursteilnehmer im Vortrag „Reisen und schreiben – wie geht das?“ von diesem Projekt, ihrer Reise und natürlich ihren Texten.