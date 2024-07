Natur in Meerbusch Regen sorgt für Verzug in der Grünpflege

„Für die Bäume ist dieser Sommer ein Segen“, sagt Michael Betsch, Leiter des städtischen Grünflächenamts. Die vergangenen Wochen, geprägt von häufigen Niederschlägen, aber auch immer wieder warmen und sonnigen Abschnitten, hätten die Natur „explodieren“ lassen – im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen Hitze und Dürre häufig viel Stress für das Grün bedeutet hatten. Die aktuelle Situation vermindert den Aufwand, den die Grün-Teams der Stadt in die Bewässerung stecken müssen, sorgt aber an anderer Stelle für mehr Arbeit.