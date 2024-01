Stadtplanung in Meerbusch Interimsbauten für Grundschulen verzögern sich

Die für Mittwoch, 14. Februar, anberaumte Sitzung des Sonderausschusses zur Zukunft der Schulen ist von der Stadt abgesagt worden. Begründet wurde die Absage mit „einigen unerwarteten Entwicklungen“. In der Sitzungen sollte die Vorentwurfsplanung des Schulstandortes in Büderich an der St.-Mauritius-Schule und der Brüder-Grimm-Schule vorgestellt werden. Präsentiert werden sollten auch die Interimslösungen für die Zeit des Umbaus, als auch für eine Erweiterung der Zügigkeit, bis der Neubau der Schule an der Böhlerstraße fertiggestellt ist.