Kriminalität in Meerbusch : Dreister Raubversuch in Strümp

Strümp Eine junge Frau hat am Samstagmittag in Strümp versucht, einem Autofahrer dessen Armbanduhr und einen Ring zu entreißen. Der Mann konnte den Raub verhindern und die Polizei alarmieren. Daraufhin flüchtete die Unbekannte.

Am Samstagmittag gegen 13.50 Uhr kam es an der Straße „Strümper Berg" zu einem versuchten Raub. Ein Autofahrer musste kurz halten. In diesem Moment sprach ihn eine unbekannte Frau in einer fremden Sprache an. Sein Versuch, mit ihr auf Englisch zu kommunizieren, gelang nicht. Jedoch griff die Unbekannte noch während des Gesprächs nach dem linken Arm des Mannes und versuchte dabei, ihm dessen Uhr und einen Ring abzuziehen.