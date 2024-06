Blaulicht in Meerbusch Versuchter Einbruch in Osterath

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Juni, 14 Uhr, und Samstag, 8. Juni, 2 Uhr nachts, sind offenbar Einbrecher bei dem Versuch gescheitert, in ein Einfamilienhaus an der Einsteinstraße einzudringen. Wie die Polizei mitteilte, fanden sich an der Tür des Hauses Hebelspuren. Warum die Tat unvollendet blieb, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hofft deswegen auf Zeugen – wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter 02131 3000 melden. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.