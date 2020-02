Sport Meerbusch : TSV verpasst Überraschungscoup beim Spitzenreiter

STAELEN/MEERBUSCH In der Fußball-Oberliga Niederrhein hat der TSV Meerbusch mit 3:4 (2:1) beim SV Straelen verloren.

In der Bezirksliga hat der FC Büderich 02 im Spitzenspiel gegen den SC Reusrath in letzter Sekunde einen 4:3 (1:1)-Sieg errungen und sich damit auf den zweiten Platz vorgeschoben. In einer verrückten Partie hatte der FCB zunächst einen 0:1-Rückstand durch zwei Freistoßtreffer von Fabian Gombarek (32.) und Kevin Dauser (44.) in eine 2:1-Führung verwandelt, Dauser baute diese in der 71. Minute auf 3:1 aus. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber nach einer Gelb-Roten Karte gegen Max Bauermeister (56.) bereits in Unterzahl. In der Schlussphase schwanden dann bei ihnen dann merklich die Kräfte. Das nutzte Reusrath, um erst auf 3:2 (76.) zu verkürzen und dann in der ersten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich zu kommen. Doch nun wollte die Gäste zu viel. Sie stürmten mit alle Mann nach vorne und liefen in einen Konter. Der kurz zuvor eingewechselte Marcel Groß nahm Tempo auf der Außenbahn auf, ließ zwei Gegenspieler stehen und gab den Ball nach innen, wo Gombarek wenige Sekunden vor dem Abpfiff für das 4:3 der Büdericher sorgte. „Auch wenn der Spielverlauf am Ende glücklich war, ist der Sieg absolut verdient. Wie die Jungs die vielen Rückschläge weggesteckt haben und immer wieder zurückgekommen, dafür kann ich ihnen nur ein Riesenkompliment aussprechen“, sagte FCB-Coach Denis Hauswald.