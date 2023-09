Kommentar Veränderung braucht politischen Willen

Das Mobilitätskonzept ist nach Jahren in greifbarer Nähe. Auch, wenn die Details noch nicht öffentlich sind, so scheint die Planersozietät doch auf einem guten Weg zu sein und Visionen für die sinnvolle Weiterentwicklung des Verkehrs in Meerbusch entwickelt zu haben. Dass es bis zum Beschluss noch dauern wird, missfällt manchen Politikern zurecht. Wichtiger als eine zügige Verabschiedung ist aber eine konsequente Umsetzung. Denn ein noch so schönes Konzept mit noch so fortschrittlichen Plänen bringt den Menschen dieser Stadt nichts, wenn die einzelnen Ansätze später im politischen Kreuzfeuer auf der Strecke bleiben. Mehrere Fraktionen haben bereits angekündigt, mit einigen der vorgestellten Maßnahmen nicht einverstanden zu sein. Selbstredend lässt sich nicht jede Maßnahme des detailreichen Konzepts umsetzen, selbstredend hat das Papier keine bindende Wirkung auf die Politik. Dennoch, wenn die Fraktionen ihr Okay für das Konzept geben, sollte der allgemeine Wille sein, möglichst viel davon zu Realität zu machen. Viel Arbeit und auch Geld sind in das Projekt geflossen, einige wichtige Projekte wurden mit Hinweis auf das ausstehende Mobilitätskonzept aufgeschoben. Damit aus diesem Papier kein Papiertiger wird, muss der politische Wille da sein, die Schritte, denen man mit dem Konzept zustimmt, auch zu gehen.