Baustelle in Osterath Umleitung führt zu Verkehrschaos

Die Verkehrssituation rund um die Bahnübergänge in Osterath sind für Autofahrer schon länger ein Ärgernis. In diesem Sommer soll sich die Infrastruktur vor Ort verbessern, die ersten Vorarbeiten für die Unterführung, die die Autos künftig unter den Gleisen hindurch leiten wird, haben in der vergangenen Woche begonnen. Dafür wurde der Bahnübergang an der Meerbuscher Straße gesperrt – seither hat sich die Lage deutlich verschlechtert.