Verfahrenslotsen in Meerbusch Neue Anlaufstelle für junge Menschen mit Behinderung

Bereits Anfang des Jahres 2023 hatten die Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss entschieden, eine gemeinsame interkommunal agierende Fachstelle für Verfahrenslotsen zu gründen. Hintergrund ist die Vorgabe des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes, das die Zusammenführung aller Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit einer Behinderung in der Kinder- und Jugendhilfe vorschreibt. Diese gebietskörperschaftsübergreifende Organisationseinheit der Jugendämter in den kreiszugehörigen Kommunen Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Meerbusch und Neuss, sowie das Jugendamt Rhein-Kreis Neuss, das für die Kommunen Korschenbroich, Jüchen und Rommerskirchen zuständig ist, ist für den gesamten Kreis in einen gemeinsamen Dienst für alle Jugendämter beim Rhein-Kreis Neuss angesiedelt. Weitere Informationen gibt es unter www.rhein-kreis-neuss.de/verfahrenslotsen.