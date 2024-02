Karneval 2024 Büdericher im Düsseldorfer Rosenmontagszug

Selbst die lange Wartezeit, bevor es los ging, lohnte sich mal wieder – die beiden Büdericher Vereine hatten rund anderthalb Stunden auf und neben ihren jeweiligen Wagen verharren müssen. Kaum tauchten die Traktoren in die karnevalistische Masse am Straßenrand ein, wurden die Wurfarme für die Kamelle stark strapaziert. Noch bevor die Kö in den Blick kam, also noch keine 500 Meter der Zugstrecke absolviert waren, hatten Marcel Hermes und Patrik Spanke sich vom Wurfärmel an der Gesellschaftsjacke getrennt. Gut, dass das per Reißverschluss möglich war. Kein Wunder, das Präsident Michael Hermes schon früh etwas zur Mässigung aufrief. Aber wenn die närrischen Emotionen vom Straßenrand auf die Gesellschaftswagen überschwappen, gibt es kaum ein Halten.