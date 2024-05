Gefahren durch Schadstoffe und Krankheitserreger Verein testet Qualität von Brunnenwasser

Auch am Niederrhein kann es vorkommen, dass das Grundwasser mit Chemikalien belastet ist. So wurden etwa Düngemittel vor Jahrzehnten von der Landwirtschaft ausgebracht und sind noch immer im Wasser zu finden. Ob das Wasser aus dem heimischen Gartenbrunnen zum Befüllen von Planschbecken, zum Bewässern von Gemüse oder gar zum Trinken geeignet ist, kann für den Laien schwer einzuschätzen sein. Deswegen bietet der Verein VSR-Gewässerschutz einen Service an, bei dem Wasserproben untersucht und analysiert werden. Am kommenden Montag, 13. Mai, macht das gelbe Labormobil inklusive einem Infostand in der Zeit von 11 bis 13 Uhr Station auf dem Alten Schulhof in Lank Latum.