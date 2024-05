Verein analysiert Wasserproben Wie sicher ist das Brunnenwasser in Meerbusch?

In Plastikflaschen, Marmeladengläsern und sogar einer Champangerflasche wurde das Wasser aus allen Ecken von Meerbusch in die Lanker Fußgängerzone gebracht. Dort boten am Montag Mitglieder des Vereins VSR Gewässerschutz an einem Stand an, die Qualität des Meerbuscher Brunnenwassers zu untersuchen.