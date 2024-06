Die Pläne und Modelle werden öffentlich präsentiert am Samstag, 6. Juli, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Alten Güterbahnhof an der Ladestraße. Der Verein Bürgerzentrum Osterath lädt hierfür alle Interessierten ein, die weiterhin Interesse an der Planung eines Bürgerzentrums in dem Stadtteil haben.