Kyudoverein in Meerbusch Japanisches Bogenschießen trainiert Körper und Geist

Sechs Mitglieder im Alter von 18 bis 50 Jahren hat der Meerbuscher Kyudo-Verein aktuell. „Wir sind noch sehr klein und freuen uns über jeden, der kommt; ob zum Zugucken oder Mitmachen“, sagt Knauf. Trainiert wird einmal wöchentlich, freitags von 19 bis 22 Uhr, in der Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule an der Büdericher Allee. „Anfänger können einfach in Sportkleidung zu uns kommen und bekommen Pfeil und Bogen vom Verein gestellt“, sagt Knauf. Geeignet ist Kyudo für fast jeden. Es kann als Jugendlicher begonnen und bis ins hohe Alter ausgeübt werden. „Der Umgang mit dem Bogen erfordert eine gewisse Reife“, erklärt Knauf. „Und weil der Bogen 2,20 Meter lang ist, braucht man auch eine gewisse Größe, ansonsten gibt es keine Vorgaben. Geschossen wird bei Okawa Kyudo im Stil der sogenannten Heki-Schule: „Das heißt, wir heben den Bogen linksseitig und nicht zentral“, erklärt Knauf. Er hofft, mit seinem Verein dazu beitragen zu können, dass der Sport, den es seit über 54 Jahren in Deutschland gibt, noch bekannter wird. „Der erste Kyudo-Verein ist in Hamburg entstanden, mittlerweile gibt es in ganz Deutschland Vereine, die etwa 1300 Mitglieder haben. Für Kyudo ist das vergleichsweise viel; in Frankreich gibt es nur 700 Mitglieder. Aber verglichen mit anderen Sportarten, sind wir immer noch sehr klein.“