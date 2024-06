Engagement in Meerbusch Eine Maschine für den Hausbau in Kamerun

Seit Mitte des vorigen Jahres wird an der Lehmsteinpresse getüftelt. Präzisieren lassen sich die vielen Arbeitsstunden nicht. Inzwischen hat das Produkt Formen angenommen und steht sichtbar in der Werkstatt. „Noch ist es im Entstehungsprozess“, sagt Leonard Caspers. „Wir rechnen damit, dass der Prototyp Ende des Jahres fertig wird und frisch lackiert nach Kamerun verschifft werden kann.“ Einige Meerbuscher aus dem Verein werden ebenfalls nach Fokoué reisen und den Dorfbewohnern die neue Errungenschaft vorführen – und dort vor allem das nötige Knowhow vermitteln, die Lehmsteinpresse nachzubauen. „Sie ist relativ einfach konstruiert, so dass die Einzelteile gut erkennbar sind“, erläutert Jules Kemeni. Als Vorbild diente die handbetriebene Lehmsteinpresse Ceta Ram, die in den 1970er-Jahren in Chile erfunden wurde. Über die Hebelkraft, die sie erzeugt, lassen sich sogenannte „Compressed Earth Blocks“ herstellen. Die robuste Maschine funktioniert ohne Motor. Deren Mechanismus haben die Meerbuscher Planer in eine eigene Version umgemünzt und in Teilen vereinfacht. Mit Schraubverbindungen lassen sich die Bauteile leicht austauschen, was wiederum die Effizienz der Produktion optimiert.