Weihnachten in Meerbusch : Weihnachtsaktionen für Tafel-Kunden

Meerbusch Der Verein „Meerbusch hilft“ berichtet, dass die Nachfrage bei der Tafel steigt, besonders in Büderich. Vor der Schließung zwischen den Feiertagen gibt es noch einige Weihnachtsüberraschungen.

Geteilte Freude ist doppelte Freude: 100 Päckchen haben die Kinder des Kindergartens Marienheim für bedürftige Familien mit Kindern im gleichen Alter gepackt, die bei der Meerbuscher Tafel registriert sind. „Wir freuen uns sehr über diese Initiative des Büdericher Kindergartens“, sagen Dirk Thorand und Jochen Petzold vom Verein „Meerbusch hilft“, der in Osterath, Büderich und Lank die Tafeln betreibt. Freudestrahlend nimmt gerade eine Mutter das in schönes Weihnachtsgeschenkpapier eingewickelte Päckchen entgegen. Sie hat zuvor im evangelischen Gemeindezentrum Osterath ihre wöchentliche Tüte voll mit Lebensmitteln abgeholt.

Apfelsinen, Äpfel, Fenchel und Porree, Brot und Brötchen sind nur einige der Dinge, die jede Woche regelmäßig von Geschäften und Firmen gespendet und gegen einen Obolus von zwei Euro verteilt werden. „Sie würden sonst weggeworfen, weil sie in den Geschäften nicht mehr angeboten werden können, oder kommen aus Überproduktion“, erklärt Thorand. So stehen derzeit viele Kartons Cornflakes zur Verfügung, die bei den Kids sehr begehrt sind.

Geschenkaktion in Kleinenbroich : Wie Realschüler so viele Päckchen für die Tafel geschnürt haben

Andreas Matz, hauptamtlicher Logistiker des Vereins, hat zudem Kontakt zu einem Safthersteller geknüpft, der viele Liter schönsten Apfelsafts gespendet hat, weil dieser zwei Prozent zu viel Wasser enthalten habe und daher nicht mehr in den Handel gekommen sei. Rund 70 Tonnen Lebensmittel würden so im Jahr gerettet, hat der Verein berechnet. Der Bedarf sei ungebrochen und nehme besonders in Büderich stark zu, so Thorand. Trotz Corona-Pandemie seien die Tafeln das ganz Jahr geöffnet gewesen, nachdem der Verein die Abläufe stärker strukturiert und ein Hygienekonzept entwickelt habe. So gibt es heute statt eines offenen Angebots an Tischen vier Stationen hinter Plexiglas, von wo die Ehrenamtlichen das Gewünschte herausreichen. Abstände werden eingehalten, Masken sind selbstverständlich. „Alle unsere Mitarbeiter sind geimpft“, unterstreicht Thorand.