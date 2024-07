Blaulicht in Meerbusch Verdacht auf Brandstiftung in Osterath

Viel Rauch entstand am Samstagabend bei einem Brand an der Strümper Straße in Osterath. Die Feuerwehr wurde gegen 18.30 Uhr alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann einen Kleinbrand in einem Mehrfamilienhaus fest. Im Keller habe Lagergut in Flammen gestanden, berichtet Frank Mohr, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Der Brand sei schnell mithilfe eines C-Rohres gelöscht worden.