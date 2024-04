Beratung der Verbraucherzentrale Energie vom eigenen Dach und Balkon

Die erste Veranstaltung der Reihe ist bereits für die kommende Woche angesetzt. Am Dienstag, 16. April, geht es um das Thema „Stecker-Solar“. Es wird erklärt, wie mit einer Mini-Solaranlage eigener Strom erzeugt werden kann. Die Experten rechnen Kosten und Nutzen der Balkon-Module vor und erklären, was bei Technik und Installation zu beachten ist. Auch die gesetzlichen Bestimmungen für solche kleinen Energieerzeuger werden in den Fokus gerückt. Interessierte Bürger können sich kostenlos und und ohne vorherige Anmeldung in das Online-Seminar einwählen, dafür muss folgender Link in den Browser von Computer oder Smartphone eingegeben werden. https://rkn.nrw/pr031.