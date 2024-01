Kultur in Meerbusch MKK bietet Kunst, Kultur und Musik

Weiter geht es am 1. Februar mit einem Besuch der Zentralbibliothek (KAP 1) nahe dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und einer interessanten Führung durch die Bibliothek. Der Besuch der Bunkerkirche in Düsseldorf-Heerdt - heute Kirche, Mahnmal und Kunst-Ort - steht am 14. Februar auf dem Programm. Am 22. Februar bietet der MKK in St. Andreas in Düsseldorf, ehemals Hofkirche der Pfalz-Neuburger Wittelsbacher, eine Führung an.