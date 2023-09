Vandalismus in Meerbusch Vandalismusfälle auf dem Büdericher Friedhof

In der städtischen Friedhofsverwaltung sind in den vergangenen Tagen wiederholt Hinweise auf Vandalismusdelikte auf dem Büdericher Friedhof eingegangen. Das meldet die Stadt Meerbusch. In den meisten Fällen seien Grablaternen zerschlagen oder Blumenschalen zerstört worden. Die Stadt vermutet den Tatzeitpunkt in der Nacht vom 30. zum 31. August. Danach seien wahrscheinlich noch weitere Taten verübt worden.