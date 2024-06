Zum Kriegsminister hat Henze zur Freude der rebellischen Freischar Björn Froning von den Freischützen bestellt. Seit gestern bereitet sich der Kaufmännische Angestellte angeblich schon auf den erwarteten Aufstand vor, denn in den zehn Jahren seines Schützenlebens hat der 43-Jährige immerhin schon fünfmal die Barrikadenkämpfe beobachten können, an denen sein Schwiegervater Klaus Stüttgen als Freischärler nicht unwesentlich beteiligt gewesen ist. An der Seite des 43 Jahre alten Kriegsministers steht Ehefrau Nicole, die selbst 16 Jahre beim Bundesspielmannszug dafür gesorgt hat, dass die Schützen in den Gleichschritt finden.