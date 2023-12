Wirtschaft in Meerbusch Nach 30 Jahren Abschied vom Deko-Forum

„Und auch ohne mein Team hätte ich das nicht geschafft“, so die Geschäftsfrau, die allen ihren Mitarbeitern ihren herzlichen Dank ausspricht. Sie selbst war in den vergangenen Jahren auf zahlreichen Fachmessen im In- und Ausland unterwegs, hat Stücke ausgesucht und das Angebot des Deko-Forums zusammengestellt. „Anita Enk und der Rest des Teams haben den Laden dann dekoriert, die Ideen in die Tat umgesetzt“, so Kreutzer. „Eingekauft habe ich immer das, was mir gefällt“, so die Geschäftsfrau. Das bedeutet aber nicht, dass sie nur ihren persönlichen Geschmack anbietet. „Ich liebe zum Beispiel die Farbe Weiß, aber die Kunden fragen verstärkt Schwarz oder Grau nach – also bieten wir auch das an. Wenn ich neue Ware einkaufen konnte, war ich immer fröhlich.“ Nun jedoch endet für Ursula Kreutzer diese Ära. „In Zukunft werde ich meinen Fokus eher im Privaten setzen“, sagt die Büdericher Geschäftsfrau.