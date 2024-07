„Urlaub ohne Koffer“ Meerbuscher Senioren auf Tour zu überraschenden Zielen

Eine schöne Tradition für ältere Menschen wird auch in diesem Jahr fortgesetzt: In den Sommerferien werden Senioren aus Büderich und Osterath zum beliebten „Urlaub ohne Koffer“ eingeladen. Diese Aktion gibt es bereits seit 28 Jahren, sie stammt ursprünglich von der Evangelischen Kirchengemeinde Büderich und wird in diesem Jahr nach der Fusion mit den Protestanten aus Osterath erstmals von der neuen Gemeinde organisiert. Das Konzept: An vier Tagen wird den teilnehmenden Senioren je ein Urlaubstag geschenkt, ohne einen Koffer packen zu müssen. Der Clou: Das Ziel ist den Teilnehmern nicht bekannt, der Ausflug immer wieder eine Überraschung.