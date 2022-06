LKW-Verkehr in Lank : Unfall von Amazon-Schwerlaster in Lank

Unfall von Amazon-Schwerlaster in Lank

LKW-Verkehr in Lank

Lank-Latum Der Fahrer war durch einen Anruf abgelenkt und fuhr über den Bürgersteig und den Radweg in einen Baum. Er verletzte sich nur leicht.

(stz) Am Donnerstagvormittag hat in Lank ein Schwerlasttransporter einen Unfall verursacht. Der 39-jährige Fahrer kam gegen 11.15 Uhr auf der Claudiusstraße Richtung Uerdinger Straße auf Höhe des St.-Elisabeth-Hospitals von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug überfuhr den Geh- und Radweg, durchbrach einen Zaun und wurde schließlich von einem Baum gestoppt. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die im Frontbereich beschädigte Sattelzugmaschine wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.