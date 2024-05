Blaulicht in Meerbusch Verkehrsunfall mit vier Senioren in Büderich

An der Kreuzung Moerser Straße und Necklenbroicher Straße hat sich am Dienstag, 14. Mai, gegen 11 Uhr ein schwerer Unfall ereignet, an dem vier Personen beteiligt waren und zwei verletzt wurden. Ein 83-jähriger Autofahrer aus Kaarst wolle nach Angaben der Polizei bei grüner Ampel nach rechts auf die Necklenbroicher Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 82 Jahre alte Fahrradfahrerin, welche den Radweg befuhr, und rammte die Meerbuscherin. Nach dem Aufprall fuhr sein Fahrzeug unkontrolliert nach rechts auf die Necklenbroicher Straße und stieß mit dem verkehrsbedingt wartenden Auto einer 88-Jährigen zusammen. Deren Fahrzeug wurde gegen das ebenfalls wartende Auto eines 75-jährigen Mannes gedrückt.