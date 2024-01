Blaulicht in Meerbusch Gefahrguttransporter kippt in Graben

Am Mittwoch, 31. Januar, hat sich am frühen Nachmittag im Autobahnkreuz Meerbusch ein Unfall ereignet. Aus bislang unbekannten Gründen ist ein Gefahrguttransporter von der Fahrbahn abgekommen, stürzte in einen Graben und blieb auf der Seite liegen. Die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort und planen das weitere Vorgehen, eine akute Gefährdung besteht laut einem Sprecher der Feuerwehr nicht.