Meerbusch : A44: Laster schiebt Kleinwagen vor sich her

A44: Laster schiebt Kleinwagen vor sich her

Meerbusch Ein Fehler beim Fahrbahnwechsel wird als Ursache des Unfalls vermutet. Der Fahrer des Kleinwagens wurde leicht verletzt.

(RP) Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr ereignete sich auf der A44 zwischen dem Autobahnkreuz Meerbusch und dem Tunnel Strümp ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Dabei geriet der Kleinwagen seitlich vor den Lastwagen und wurde mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben. Als mögliche Ursache wird ein Fehler beim Fahrbahnwechsel vermutet, so die Polizei Düsseldorf. Die Feuerwehr Meerbusch unterstützte bei der Rettung des Fahrers aus dem Kleinwagen und sicherte die Unfallstelle ab. Der Fahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren zwei Löschzüge und der Führungsdienst der Feuerwehr Meerbusch.