Klimaschutz in Meerbusch : Meerbusch ist jetzt Mitglied der Kreis-Allianz für Klima und Nachhaltigkeit

Klimaschutz in Meerbusch

Lena Clermont (links) und Denise Pottbäcker (rechts) von der Stabsstelle Umwelt der Stadt Meerbusch sind Christian Bommers Expertinnen in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Beide werden auch die Zusammenarbeit in der Kreisallianz begleiten. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch Meerbusch und sechs weitere Kommunen im Rhein-Kreis Neuss wollen die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kreisgebiet gemeinsam voranbringen. Meerbusch hat bereits ein Klimaschutzkonzept und ein Klimafolgenanpassungskonzept.

Der Rhein-Kreis Neuss, die Stadt Meerbusch und sechs weitere Kreiskommunen haben eine Allianz für Klima und Nachhaltigkeit gegründet. Die Absichtserklärung dazu wurde jetzt von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Christian Bommers sowie den Amtskollegen aus Dormagen, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich und Rommerskirchen unterzeichnet. „Wir unterstreichen damit unseren Willen, die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kreisgebiet zielgerichtet voranzubringen. Wir sind uns hier unserer Verantwortung bewusst – gerade auch mit Blick auf den Strukturwandel“, so Petrauschke. Es sei ein starkes Zeichen, dass der Kreis und die beteiligten Kommunen an einem Strang zögen, „denn nur gemeinsam können wir dem Klimawandel etwas entgegensetzen und den Strukturwandel nachhaltig meistern“.

Bürgermeister Christian Bommers befürwortet die neue Zusammenarbeit. „Wir haben in Meerbusch in Sachen Klimaschutz schon sehr viel erreicht", sagt Christian Bommers. Meerbusch ist unter anderem schon mit einem Klimaschutzkonzept und einem Klimafolgenanpassungskonzept auf gutem Weg. Ein Nachhaltigkeitskonzept ist in Arbeit. Mit einer breit angelegten Kooperation könnten die Bemühungen weiter forciert werden.