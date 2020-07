Meerbuscher Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen Smartphones aus Büdericher Ladenlokal

Die Meerbuscher Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern. Foto: dpa/Carsten Rehder

Meerbusch Bei einem Einbruch in der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte Smartphones und Tablets aus einem Ladenlokal an der Neusser Straße in Büderich gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am frühen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in ein Fachgeschäft für Telekommunikation an der Neusser Straße in Büderich ein. Die Täter hatten zuvor die Eingangstür des Ladenlokals eingeschlagen. Gegen 3.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, die Beamten konnten beim Eintreffen vor Ort die flüchtigen Täter jedoch nicht mehr antreffen.

Ein Zeuge beobachtete vier maskierte Männer, die über die Marienburger Straße davonliefen. Von dreien ist bekannt, dass sie dunkle Oberbekleidung, Jogginghosen, Basecaps und Handschuhe trugen. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Beute der Diebe bestand ersten Erkenntnissen zufolge aus Smartphones und Tablets.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zum Einbruch machen können, sich mit dem Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch unter der Rufnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

(dans)