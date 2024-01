Polizei in Meerbusch Unbekannte brechen in zwei Vereinsheime ein

Innerhalb weniger Tage sind Unbekannte in zwei Vereinsheime in Lank-Latum eingebrochen. Zwischen dem Sonntagnachmittag (7. Januar) und Montagmorgen (8. Januar) hebelten die Täter ein Fenster des Vereinsheims des TSV Meerbusch an der Nierster Straße auf. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Zuvor hatten sich Einbrecher in der Zeit zwischen Donnerstag, 4. Januar, und Freitag, 5. Januar, gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim des Angelvereins am Latumer See verschafft. Dabei wurde das Türblatt und das Türschloss beschädigt. Die Täter entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.