Kriminalität in Meerbusch : Neun Autos in Büderich mit Farbe besprüht

Vornehmlich helle Fahrzeuge wurden mit schwarzer Farbe besprüht. Foto: Polizei/Polizei Rhein-Kreis Neuss

Büderich Die Fahrzeuge waren an der Blumenstraße geparkt. In den vergangenen Wochen wurden außerdem im Bereich der Grünstraße zahlreiche Autos zerkratzt.

(RP) Neun Fahrzeuge haben unbekannte Täter in Büderich in der Zeit von Mittwoch, 26. Januar, bis Sonntag, 30. Januar, mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt. Das hat die Kreispolizei am Montag mitgeteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Autos an der Blumenstraße in Büderich geparkt. Ins Visier der Täter geraten waren vornehmlich helle Wagen unterschiedlicher Hersteller. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Schmierereien sind nicht die erste Vandalimus-Aktion in Büderich in diesem Jahr. Erst vor gut einer Woche, im Zeitraum vom 20. bis zum 22. Januar, waren im Bereich Grünstraße und Roßbachstraße insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt worden. Unbekannte hatten den Lack der geparkten Autos zerkratzt. In der selben Gegend waren außerdem zwischen dem 13. und 15. Januar drei weitere Fahrzeuge beschädigt worden.

Auch im vergangenen Jahr, nämlich im Sommer und im Herbst 2021, waren in der selben Gegend bereits zwei Fahrzeuge beziehungsweise im Herbst ein Fahrzeug beschädigt worden. Ein Zusammenhang zwischen den Taten sei möglich, teilte die Polizei zu diesen Fällen mit. In allen Fällen wurde der Lack der Autos offenbar mutwillig mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt.